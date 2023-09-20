20 сентября 2023, 08:45
Туристы планируют длительные поездки в карельский город этой осенью
Суоярви - в десятке популярных направлений среди путешественников
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений для длительных путешествий, популярных среди туристов осенью 2023 года. В список вошел и карельский город Суоярви.
Вершину рейтинга заняли крымские населенные пункты - села Изобильное и Танковое, а также поселок Курортный. Карельский город расположился на 10-й строчке. Путешественники поедут в Суоярви, в среднем, на 10 дней. Ночь в городе обычно обходится им в 4050 рублей.
Отметим, что помимо Суоярви в топ-10 представлены лишь черноморские курорты Крыма, Краснодарского края и Абхазии. // Фото «Петрозаводск говорит»