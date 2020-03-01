«В том, что мы потеряли жилье, полностью вина карельского минстроя» 

Больше полугода в Петрозаводском городском суде идет рассмотрение уголовного дела, связанного с одной из самых масштабных для Карелии историей обманутых дольщиков.

Застройка микрорайона Новый Сайнаволок обернулась трагедией как минимум для 130 граждан. Во всяком случае, столько потерпевших фигурируют в уголовном деле, возбужденном против Дмитрия Бушмакина.

По версии следствия, именно Бушмакин был фактическим руководителем многочисленных строительных компаний. Он обвиняется сразу по двум уголовным статьям — мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

В 2013-2016 годах в Петрозаводске шла активная застройка микрорайона Новый Сайнаволок, и граждане охотно вкладывали свои деньги в строительство квартир.

За четыре года жертвы обмана передали на строительство будущего жилья около 239 миллионов рублей. Шестнадцать домов в Сайнаволоке так и не достроили.

Недавно для жителей брошенного 23-квартирного дома, расположенного по адресу: переулок Сайнаволокский 1-й, забрезжила слабая надежда. Строительная компания «Nova» предварительно дала согласие достроить заброшенный трехэтажный дом. Но оказалось, что риск слишком велик.

Валентина Ивановна должна была получить квартиру в этом доме еще в конце 2015 года. Из-за состояния здоровья она с мужем продала четырехкомнатную квартиру в поселке Надвоицы, чтобы переехать в Петрозаводск, где жил сын. «Евродвушку» присмотрели в Новом Сайнаволоке. Пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить 1,757 миллиона рублей за новую квартиру в микрорайоне малоэтажного строительства.

Свои обязательства ООО «Малоэтажное строительство» не исполнило ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 году. Валентина Ивановна с мужем ютились в однокомнатной квартире сына. Осознание того, что их обманули, сломили мужа Валентины Ивановны. 31 декабря 2017 года ее супруг внезапно скончался во время новогоднего поздравления президента.

- Я весь 2016 год трясла минстрой, чтобы они проверили строительную компанию. Там никто даже не шелохнулся. Хотя по закону о долевом строительстве они должны были через год после получения разрешения на строительство, проверить финансовое состояние компании и расходование средств дольщиков. Но я так ничего не смогла добиться. Мне отвечали, что я мешаю им работать. То, что мы потеряли жилье, - это полностью вина карельского минстроя,

- уверена женщина.

В 2017 года после смены губернатора Карелии Валентина Ивановна вместе с другой жертвой долевого строительства попала на прием к руководителю карельского правительства Александру Чепику, на котором присутствовал и тогдашний министр строительства Дмитрий Матвиец. Женщины стали возмущаться, почему до сих пор не было проведено проверки застройщика.

- А министр говорит, мол, мы не имеем право проверять. Я тогда при Чепике открываю закон, показываю соответствующую статью, прошу, чтобы министр вслух прочитал. Матвиец постеснялся, пришлось мне зачитать, а Чепик за мной записывал. В то время уже было возбуждено уголовное дело. Мне пообещали дать письменный ответ,

- вспомнила Валентина Ивановна.

Но и этот поход по кабинетам власти ничего не дал. Обращение из правительства передали в правоохранительные органы, хотя женщины просили организовать аудиторскую проверку финансовой деятельности строительной компании.

- Мы просили в рамках гражданско-правового поля выполнить требования законодательства о долевом строительстве, а наше письмо зачем-то отправили в правоохранительные органы. Такое впечатление, что обращение наше вообще не читали, - посетовала Валентина Ивановна.

Но самое поразительное, что позднее пришел ответ за подписью Чепика, в котором сообщалось о стабильном финансовом положении застройщика. Все усилия дольщиков привлечь внимание чиновников к назревающей катастрофе с треском провалились. В результате без денег и жилья остались больше сотни семей.

Недостроенный дом в переулке Сайнаволокский попал в Единый реестр проблемных объектов Минстроя России. При попадании объекта в данный реестр относительно новое для России законодательство облегчает судьбу обманутых дольщиков. Специально созданный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства инициирует процедуру банкротства застройщика. После назначения конкурсного производства в течение полугода фонд организует обследование дома и принимает решение, что более выгодно — достроить дом или выплатить дольщикам денежную компенсацию.

Правда, судьбу дома в переулке Сайнаволокский в карельском Минстрое попытались решить по-другому. Как подтвердил министр строительства Виктор Россыпнов, рассматривался вариант, что строительная компания «Nova» достроит 23-квартирный дом, а в качестве компенсации получит земельный участок в Петрозаводске на пересечении улиц Правды и Волховской, где стоит брошенное здание школы.

- Рассматривались две схемы, как восстановить права дольщиков. По первому сценарию, компания «Nova» должна была получить без конкурса участок в городе и за счет своих средств достроить дом в Сайнаволоке. Второй путь определен федеральным законом через фонд защиты прав обманутых дольщиков. Совместно с администрацией Петрозаводска и компанией «Nova» было принято решение, что достраивать дом неперспективно. В доме предусмотрено газовое оборудование, а по действующим нормам требуется увеличение площади дома. В итоге нужен новый проект дома. Кроме того, увеличение площади дома приведет к тому, что здание попадает в зону ИЖС, где нельзя строить многоэтажные дома. Взвешивая все риски, было принято решение отказаться от достройки дома путем предоставления застройщику участка вне конкурса и идти по пути восстановления прав дольщиков через федеральный фонд,

- сказал Россыпнов.

Однако путь через федеральный фонд для Карелии относится к категории малоизведанных. В республике только в начале 2020 года был создан региональный фонд защиты прав дольщиков. Существует он пока только на бумаге, и судить об его эффективности невозможно.

В общем, недостроенный дом в Сайнаволоке может стать первой «ласточкой». Лишь бы не первым блином, который, как известно, бывает комом.

26 февраля 2020 года в Арбитражном суде РК вновь было отложено заседание по заявлению фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства о признании ООО «Малоэтажное строительство» банкротом. Проблема в том, что в суде не могут определиться с кандидатурой арбитражного управляющего. Следующее заседание должно состояться 16 марта. Только через полгода после того, как будет официально запущена процедура банкротства, граждане смогут надеяться на завершение их многолетних мытарств.