Целый поселок на севере Карелии остался без света

Проблемы с электроснабжением в Муезерском районе все еще остаются. Небольшой поселок Мотко, который входит в состав Лендерского поселения, погрузился во тьму.

Напомним, энергетики вернули электроснабжение в поселок Лендеры, который после снегопада из-за обрыва на электросетях трое суток оставался без света и связи. Работы проводили специалисты карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Однако в маленьком поселке Мотко, который расположен в 50 километрах от Лендер, свет так и не появился ни 30, ни 31 декабря. Об этом нашей редакции рассказали родственники селян. В населенном пункте проживают в основном пожилые люди. В поселке нет генератора. В Единой дежурно-диспетчерской службе им сказали об аварии возле другого поселка Тумба.

Близкие людей, оказавшихся в световом коллапсе накануне Нового года, обратились за помощью к губернатору. Люди обеспокоены, что свет может не вернуться в поселок в этом году.

«В поселке Мотка электроэнергии так и нет. И судя по всему в этом году уже и не будет. Световой день подходит к концу, бригады не смогут продолжать работы во тьме. Генератора нет и не будет. Ведь 50 человек пенсионеров могут и при лампадке встретить праздники»,

- писали родные селян Артуру Парфенчикову.

В ходе переписки с главой Карелии им удалось узнать, что ликвидацией аварии на линии занимается другая сетевая компания «ПСК». Как сообщил Парфенчиков, энергетики обещают восстановить электроснабжение поселка Мотка к 16:00.

Свет в поселок вернули 31 декабря в 15:30, сообщили нам близкие жителей северного поселка. (фото pixabay.com, AJS1)