Две девочки пострадали в массовом ДТП в Сегежском районе

Групповая авария на федеральной трассе «Кола» произошла утром 30 декабря в Сегежском районе. По предварительным выводам ГИБДД, к аварии привел маневр обгона, который совершал водитель машины «Джак».

Автомобилист, как сообщили в ведомстве, не убедился в безопасности маневра, выехал встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота». Затем произошло столкновение с машинами «Рено Логан» и «Мерседес Бенц», которые двигались в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия травмы получили маленькие пассажирки автомобиля «Мерседес» - девочки 12 и 13 лет. Водителя автомобиля «Тойота» увезли в больнице, однако от полученных травм он скончался в медучреждении.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидец опубликовал запись последствий аварии.

Напомним, ранее в этот день в результате аварии в Прионежском районе погиб 39-летний сегежанин, в Беломорском районе погибли три женщины. (фото pixabay.com, AKuptsova)