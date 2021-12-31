Энергетики заявили о восстановлении электроснабжения поселка Лендеры

Энергетики устранили аварию на электросетях в поселке Лендеры Муезерского района, из-за которой жители трое суток находились без света и связи. Как сообщили в карельском филиале ПАО «Россети Северо-Запад», в настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Проблемы с электроснабжением северного поселка Карелии объяснили сильным снегопадом и изморозевыми отложениями на проводах, из-за чего произошли обрывы на двух линиях, которые находятся в зоне ответственности компании.

«Протяженность линии, питающей населенный пункт, — 33 км. Для поиска повреждений на ЛЭП энергетикам пришлось пробираться через леса и водоемы. Из-за рыхлого снега специалисты не смогли использовать снегоходы и обходили линию пешком»,

- прокомментировали в филиале «Россетей». Работу специалистов усложняли «тяжелые погодные условия и короткий световой день».

Для устранения нескольких повреждений и очистки линии от льда и снега потребовалось значительное время. 30 декабря в 23:37 электроснабжение было восстановлено, сообщили энергетики. 31 декабря энергетикам снова пришлось отлючить электроэнергию, чтобы очистить линию от льда. Плановые работы согласовали с главой поселения. Как заверили в «Россетях», сейчас все потребители получают электроэнергию. (фото pixabay.com, simonprodl)