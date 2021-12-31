У жителей поселка Лендеры появился шанс встретить Новый год со светом

Министр ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов объяснил, почему жителям северного поселка на границе с Финляндией пришлось трое суток жить в кромешной тьме.

Напомним, с 28 декабря поселок Лендеры в Муезерском районе остался без электроснабжения, для ликвидации аварии на линии ЛЭП привлекли ремонтников из Поросозера. Однако вернуть электричество в поселок быстро не удалось. Местные жители остались не только без света, но и связи, в магазинах закончились даже свечи. Родственники селян, оставшихся накануне праздников без электричества, в четверг, 30 декабря, рассказали нашей редакции, что не смогли добиться ни от чиновников, ни от ЕДДС прогноза, когда авария будет устранена.

31 декабря о блэкауте в карельском поселке рассказал Россыпнов. По информации министра, электроснабжение поселка осуществляется тремя воздушными линиями электропередач.

Из-за непогоды на проводах образовались изморозевые отложения, на двух линиях, которые находятся в зоне ответственности регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» произошли обрывы. Добраться до повреждений на снегоходах не удалось.

«Большая протяженность линий и рыхлый снег, не позволяющий использовать снегоходы, потребовали длительного периода устранения аварийной ситуации»,

- объяснил министр.

Аварию ликвидируют более 20 человек. По словам Россыпнова, в 23:37 аварийная ситуация была ликвидирована. В канун Нового года поселок временно снова отключили от электроснабжения. Это понадобилось, как следует из пояснений министра, для того, чтобы очистить третью линию от изморози.

«31 декабря с целью очистки третьей линии от изморозевых отложений по согласованию с главой Лендерского поселения с 10 утра было временно отключено электроснабжение на срок на 13:00»,

- пояснил министр. Он добавил, что работы были завершены, планируется подключение.

В паблике Госкомитета Карелии по ОЖ и БН говорится о том, что работы на воздушных линиях электропередачи продлятся ориентировочно до 14:00, затем всех потребителей подключат к электроэнергии. Также в паблике сказано, что резервный источник электропитания в поселке Лендеры оказался не исправен. (фото pixabay.com, Couleur)