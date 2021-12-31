Парфенчиков и Шандалович поздравили жителей Карелии с Новым годом

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравили жителей региона с Новым годом.

В поздравлении первые лица республики обратили внимание на то, что в условиях пандемии нужно ценить каждый день и час, а самое главное в жизни – это время, которые люди проводят с семьей.

Также в поздравительной телеграмме Парфенчиков и Шандалович остановились на успехах года, ярких событиях в спорте, а также потерях и лесных пожарах, которые они назвали «черной страницей». Глава республики и спикер парламента поблагодарили врачей за труд и терпение, а жителям Карелии пожелали благополучия, спокойствия и здоровья.

«Заканчивается 2021 год. Каким он был? Это каждый для себя решит сам. Солидарны во мнении, что этот год еще раз доказал, что нужно ценить каждый день и час, что самое главное в жизни - это время, проведенное с семьей, что нет ничего важнее здоровья и благополучия родных и близких.

Именно поэтому, сегодня здравоохранение в Карелии развивается в приоритетном порядке. В этом году высокотехнологичная медицинская помощь шагнула вперед – в Петрозаводске открылся центр эндоскопических исследований. Развивается и система первичной медпомощи – заработало новое приемное отделение БСМП, строятся ФАПы, оснащаются современным оборудованием поликлиники и амбулатории.

Пандемия коронавируса второй год испытывает наших врачей и медсестер на прочность. В их адрес – только слова уважения и благодарности за неутомимый труд и безграничное терпение.

Светлые моменты года, это, безусловно, открытие новых образовательных учреждений. Впервые почти за 30 лет в Петрозаводске открылась новая школа - просторная, современная, комфортная. Работают пять новых детских садов в Петрозаводске, Заозерье и Чалне. Построены сады в Ильинском, Сортавале, на ул. Хейкконена в Петрозаводске. Возводятся школы в Медгоре, Кеми и Деревянке.

Большое внимание уделяем и созданию комфортных условий для жителей. Впервые за много лет увеличилось число пригородных железнодорожных маршрутов. Из аэропорта Петрозаводска в уходящем году можно было улететь в 9 российских городов. Строятся и ремонтируются дороги и мосты. С опережением завершили очередной этап программы расселения аварийного жилья. Прекрасный подарок на Новый год получили кондопожане – ключи от квартир в новом доме. За год в регионе благоустроили 180 объектов – 101 двор и 79 общественных зон.

2021 год стал значимым для флагмана нашей экономики Онежского судостроительно-судоремонтного завода – там началось строительство первой в России цифровой верфи. Год работы отметил технопарк по камнеобработке «Южная промзона». Развиваются малый бизнес и сельское хозяйство. Все больше наших жителей, ощущая всемерную поддержку, решаются стать предпринимателями и фермерами.

Нельзя не вспомнить и яркие события года. Тхэквондист Владислав Ларин стал Олимпийским чемпионом. Карельским петроглифам присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В отреставрированной Преображенской церкви на острове Кижи прошла первая с 1937 года служба. Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке».

Были и потери. Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых. Черной страницей стали лесные пожары.

Но жизнь идет вперед. У нас новые перспективы и планы, которые обязательно реализуем! В преддверии Нового Года желаем каждой карельской семье благополучия и спокойствия, чтобы в домах было уютно и тепло, чтобы радовались дети и сбывались мечты! Здоровья каждому жителю Карелии! С Новым годом, земляки!» (фото pixabay.com, dmvl)