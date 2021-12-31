Центр Петрозаводска на время гуляний превратится в пешеходную зону

Схема движения транспорта изменится в районе площади Кирова из-за новогодних гуляний. Центр карельской столицы превратится в пешеходную зону. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции Петрозаводска. Водителей просят заранее планировать пути объезда и обращать внимание на дорожные знаки.

Проезд по улице Куйбышева (от Госпиталя для ветеранов войн), по проспекту Карла Маркса от пересечения с улицей Кирова и по улице Правды от Казарменской улицы запретят 31 декабря с 22:00 до 1 января 08:00.

Кроме того, временно будет запрещена остановка транспорта на улице Титова между улицами Куйбышева и Пушкинская.

Светофоры на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Кирова и Куйбышева будут работать в режиме желтого мигания. При этом жильцы соседних домов смогут проехать.

31 декабря с 14:00 до 1 января 08:00 будет запрещен въезд на проспект Карла Маркса с Пушкинской улицы. Светофор на перекрестке также перейдет в режим желтого мигания.

Напомним, площадь Кирова превратится в танцпол, развлекательная программа будет длиться до 03:30. В 02:30 петрозаводчан и гостей столицы Карелии ожидает праздничный фейерверк. (фото «Петрозаводск говорит»)