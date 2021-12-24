На площади Кирова в новогоднюю ночь устроят зажигательные танцы

Площадь Кирова в Петрозаводске в новогоднюю ночь превратится в танцпол. 1 января в 01:00 начнется развлекательная программа «ДискоЕлка-2022» (12+), рассказали в пресс-центре мэрии. Во время гуляний посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Дед Мороз будет поздравлять петрозаводчан со сцены. Поддерживать новогоднее настроение будет бессменный ведущий городских праздников Дмитрий Каприелов. Для гостей праздника будет выступать вокальная студия Solo, ее солистка Виктория Льдинина предстанет в образе Снегурочки. Диджеи обеспечат музыкальное сопровождение для зажигательных танцев. В праздничную ночь будет работать выездной ресторанный комплекс, где посетители смогут перекусить и согреться.

В 02:30 в небе над площадью засверкает фейерверк. Развлекательная программа продлится до 03:30.

Напомним, в центре Петрозаводска до 9 января будет работать рождественская ярмарка, а для горожан будут проводить мастер-классы. (фото скриншот moigorod.sampo.ru)