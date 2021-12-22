Агентство «Интерфест» исполнило желание воспитанников центра «Надежда»

Воспитанники центра помощи детям «Надежда» с нетерпением ждут Новый год. Сюрпризом для них станет представление цирка на льду во Дворце спорта в Кондопоге, куда они отправятся 9 января.

Билеты на шоу «Цирк на льду» (0+) подарило концертное агентство «Интерфест», а передал их учреждению мэр Владимир Любарский. Об этом глава Петрозаводска рассказал на своей странице «ВКонтакте» и пригласил петрозаводчан присоединиться и сделать праздники чуть более радостными для тех, кому непросто.

«Ребята крайне серьезно подходят к написанию писем Деду Морозу! А сотрудники центра очень стараются исполнить их новогодние желания и очень благодарны всем, кто помогает в этом. – пишет Любарский. – Концертное агентство «Интерфест» подарило билеты на ледовое шоу, которое пройдет в новогодние каникулы в Кондопоге. С удовольствием передал их для воспитанников центра «Надежда», с которым поддерживаю давние дружеские отношения».



Новогодний «Цирк на льду» будет гостить в Карелии только один день - 9 января. Благодаря смягчению главой республики ограничительных мер представление пройдет без QR-кодов и ПЦР-тестов. Подробнее о новогоднем цирке на льду - в сообществе организаторов. (фото vk.com)