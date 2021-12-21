Реставрация Варваринской церкви в Типиницах завершилась

О завершении реставрации церкви Великомученицы Варвары сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Напомним, деревянный храм построен в XVII веке, изначально он стоял в Яндомозере, но его перенесли в жилую деревню Типиницы.

Так называемая Варваринка является памятником деревянного зодчества федерального значения. Деньги на ее реставрацию выделили из федерального бюджета еще в 2015 году.

Однако сроки сильно затянулись: первый подрядчик не успел начать восстановительные работы вовремя, с ним расторгли контракт и заключили его с другой компанией. Но этот подрядчик тоже не справился.

Дело довела до конца «Анфилада» из Петербурга, которая работала вместе с карельскими реставраторами центра «Заонежье».

По словам руководителя центра «Заонежье» Виталия Скопина, на колокольне храма удалось сохранить более 70 процентов исторического материала, в храмовой – около 60 процентов. // Фото: источник