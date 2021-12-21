Без QR-кодов! Новогодний «Цирк на льду» 9 января – в Карелии

Только один день впервые в Карелии будет гостить новогодний «Цирк на льду»! Благодаря наличию у Ледового дворца «паспорта коллективного иммунитета», у зрителей новогоднего «Цирка на льду» на входе не будут спрашивать QR-код или ПЦР-тест.

9 января в Ледовом дворце Кондопоги зрителей ждут впечатляющие номера от мастеров манежа и фигурного катания, воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры на моноциклах, мадагаскарские пингвины-жонглёры, весёлые клоуны, и многое-многое другое в сопровождении самых современных световых и лазерных эффектов! Начало представлений: 12:00, 14:30 и 17:00. (0+)

Организатор — концертное агентство Interfest – рассказал, что из-за большого количества декораций и технического оборудования, которые создатели шоу решили использовать в представлениях, доставить его в Карелию самолётом оказалось невозможно. Оборудование поедет в Кондопогу из Архангельска на фурах, по этой причине шоу пришлось перенести на 1 день, и оно пройдет 9 января. Приобретенные ранее билеты действительны на новую дату, обменивать их на новую дату нет необходимости.

Отдельно хочется отменить, что благодаря распоряжению Артура Парфенчикова о послаблении ограничительных мер, при посещении мероприятия не понадобится QR-код или ПЦР-тест! Это стало возможным благодаря наличию у Ледового дворца паспорта «коллективного иммунитета».

Создатели обещают, что новогодний «Цирк на льду» не оставит равнодушным никого, и напоминают, что билет на это яркое шоу станет лучшим подарком на Новый год! Больше информации — здесь или по телефону: 63-05-95.