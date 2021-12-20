Памятники архитектуры в Карелии хотят переносить на другие места

Объекты деревянного зодчества, которые расположены в удаленных и труднодоступных местах Карелии, могут уничтожить отдыхающие на природе туристы или рыбаки. Так считает глава Управления по охране объектов культурного наследия РК Юлия Алипова.

Она заявила в эфире «Общественного телевидения России», что бывает очень сложно сохранить такие архитектурные памятники. В силу их удаленности далеко не всегда удается уследить, чтобы их не сожгли, не повредили или не разобрали.

Алипова считает, что нужно изменить законодательство и позволить переносить такие объекты в другие места – более обжитые и доступные.

Она привела в пример отреставрированную Варваринскую церковь. Храм перенесли из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы.