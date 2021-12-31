Переболевших коронавирусом россиян предупредили о риске онкологии

Рак легких и желудочно-кишечного тракта может развиться у пациентов, перенесших коронавирус. О риске онкологии предупредила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина, сообщает Ura.ru.

По словам специалиста, у граждан, которые переболели с поражением легочной ткани, через какое-то время часто стали выявляться воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта. По мнению Соломатиной, воспаление из-за коронавируса может стать начальным этапом для развития онкологии.

«А коронавирусная инфекция - это же воспалительный процесс, и онкология - это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное COVID-19», - считает кандидат наук. (фото pixabay.com, shameersrk)