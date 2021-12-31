В Карелии выздоровевших от коронавируса снова больше, чем заболевших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составил 164 человек, включая 9 детей. За весь период пандемии коронавирус был подтвержден в 90 265 случаях, в том числе у 10 925 детей.

Поправились за последние сутки еще 204 человека, за все время выздоровели 85 549 человек. Таким образом в республике вновь выздоровевших больше, чем заболевших. 30 декабря сообщалось о 198 заболевших и 212 выздоровевших после коронавируса.

Официально за сутки подтверждены трое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1 196 человек. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)