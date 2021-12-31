Изменилась стоимость входного билета в заповедник и парк в Карелии

Стоимость входного билета в заповедник «Костомукшский» и национальный парк «Калевальский» изменилась с 28 декабря. Теперь за разовое посещение живописных уголков республики нужно заплатить 150 рублей. Об этом сообщается в группе заповедника.

Кроме того, был расширен список льготников, которые смогут посещать парк и заповедник бесплатно. Это пенсионеры, дошкольники и школьники, многодетные родители, инвалиды. Полный список льготников можно посмотреть здесь.



Посетителям также нужно оформлять разрешение на посещение. Сделать это можно в офисе заповедника на улице Приозерная, 2, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), в пятницу с 08:00 до 12:00 часов. (фото vk.com)