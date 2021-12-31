Автовокзал опубликовал расписание автобусов в первые дни нового года

Автовокзал Петрозаводска составил расписание междугородних и пригородных автобусных рейсов в Карелии на 31 декабря и первые дни нового года – 1 и 2 января. График опубликован в официальном сообществе организации.

Пассажиров предупреждают, что в расписании могут возникнуть корректировки, справки можно получить по телефонам 76-10-44 или 88142-72-20-12. (фото pixabay.com, naeimasgary)