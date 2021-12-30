30 декабря 2021, 20:40
Путин отменил обязательный техосмотр в России
Владельцам легковых автомобилей и мотоциклов, используемых для личных целей, не нужно проходить техосмотр
Закон об отмене обязательного техосмотра в России подписал глава государства Владимир Путин, сообщает RT. Отныне владельцам легковых автомобилей и мотоциклов, которые они используют в личных целях, не нужно проходить техосмотр.
Однако процедура осталась обязательной для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок.
В Госдуме ранее сообщали, что решение об отмене техосмотра коснется около 50 миллионов транспортных средств и упростит жизнь их владельцам. (фото pixabay.com, EddieKphoto)