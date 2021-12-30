Путин отменил обязательный техосмотр в России

Закон об отмене обязательного техосмотра в России подписал глава государства Владимир Путин, сообщает RT. Отныне владельцам легковых автомобилей и мотоциклов, которые они используют в личных целях, не нужно проходить техосмотр.

Однако процедура осталась обязательной для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок.

В Госдуме ранее сообщали, что решение об отмене техосмотра коснется около 50 миллионов транспортных средств и упростит жизнь их владельцам. (фото pixabay.com, EddieKphoto)