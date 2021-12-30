Талви Укко встретил пассажиров первого чартера, прибывшего из Москвы

В четверг, 30 декабря, в Карелию прибыл первый чартерный рейс из Москвы.

Туристов приветствовал карельский дед мороз Талви Укко. В период новогодних и рождественских праздников в Карелию прилетит 3 чартера, каждый доставит 180 пассажиров, сообщили в управлении по туризму.

Следующие рейсы ожидаются 2 и 5 января. Чартерные рейсы стали частью новогодних и рождественских программ, которые рассчитаны на 4 дня. (фото источника)