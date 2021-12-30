Для жителей Карелии установили правила поведения в ЗАГСе

Для жителей Карелии разработали правила поведения в ЗАГСе. Порядок поведения и сценарий бракосочетания закреплены в постановлении правительства региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, будущим супругам рекомендовано явиться на церемонию за 20 минут до назначенного времени регистрации. В помещении ЗАГСа во время церемонии запрещено находиться в верхней одежде, входить с крупногабаритными предметами, в том числе крупными подарками, перемещаться по помещению, входить и выходить без указания сотрудника ЗАГСа, передвигать мебель, класть на мебель цветы, зонты и личные вещи. Правила запрещают разбрасывать крупы, лепестки, конфеты и монеты. Также запрещено приносить животных и птиц, использовать пиротехнику, пользоваться мобильным во время церемонии. При проведении церемонии запрещено выпивать, курить и появляться в состоянии опьянения.

Нарушителей сперва предупредят устно, а затем им придется объясняться с полицией.

Постановление властей вступило в силу с 30 декабря. (фото vk.com)