Расписание движения общественного транспорта изменится в праздники

Расписание движения общественного транспорта в столице Карелии изменится на время новогодних праздников, предупредили в городской администрации.

С 31 декабря по 9 января автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Троллейбусы в первые два дня каникул будут выходить на маршруты с конечных станций в определенное время:

№ 1:

- от остановки на Кемской улице первый – 31 декабря в 08:30, 1 января - в 09:30, последний – 31 декабря в 20:44, 1 января - в 21:33;

- от остановки на улице Хейкконена первый – 31 декабря в 08:30, 1 января - в 09:30, последний 31 декабря в 20:20, 1 января - в 21:30.

№ 3:

- от остановки на Заводской улице первый – 31 декабря в 08:35, 1 января - в 09:30, последний – 31 декабря в 20:32, 1 января - в 21:49;

- от остановки на улице Корабелов – 31 декабря в 08:35, 1 января - в 09:30, последний – 31 декабря в 20:43, 1 января - в 22:00.



№ 5:

- от остановки на Лыжной улице первый – 31 декабря в 08:30, 1 января - в 09:35, последний – 31 декабря в 20:54, 1 января - в 21:55;

- от остановки ДСК первый – 31 декабря в 08:35, 1 января - в 09:26, последний – 31 декабря в 20:33, 1 января - в 21:55.

С 2 по 9 января включительно троллейбусы №1, 3, 5 и 8 будут ходить по расписанию выходного дня. (фото «Петрозаводск говорит»)