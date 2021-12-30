Продлить школьные каникулы до 16 января попросили в Госдуме

Продлить школьные каникулы попросила у профильного ведомства первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила соответствующий запрос на имя министра Сергея Кравцова, передает РИА Новости.

Парламентарий считает, что дети должны отдыхать до 16 января. Это позволит снизить темпы распространения COVID-19.

Чтобы выполнить учебный план, Лантратова предлагает рассмотреть возможную компенсацию пропущенных занятий в будущем на усмотрение Минпросвещения.

Депутат заявила, что вопрос попросили поднять родители школьников, которые хотят свести к минимуму их социальные контакты. // Фото: Wokandapix/Pixabay.com