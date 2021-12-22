Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра

Сегодня в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра в России, сообщает RT.

Россиян, которые используют мотоциклы и легковые автомобили в личных целях, освободили от необходимости проходить техосмотр. Как ранее сообщали в пресс-службе Госдумы, решение коснется около 50 миллионов транспортных средств и упростит жизнь их владельцев.

При этом техосмотр остался обязательным для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок. (фото pixabay.com, wilkernet)