22 декабря 2021, 11:31
Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра
Обязательный техосмотр отменили для автомобилей, используемых гражданами в личных целях
Сегодня в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра в России, сообщает RT.
Россиян, которые используют мотоциклы и легковые автомобили в личных целях, освободили от необходимости проходить техосмотр. Как ранее сообщали в пресс-службе Госдумы, решение коснется около 50 миллионов транспортных средств и упростит жизнь их владельцев.
При этом техосмотр остался обязательным для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок. (фото pixabay.com, wilkernet)