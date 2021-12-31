Вылет самолета из Москвы в Петрозаводск задерживается на полтора часа

В канун Нового года в столичном аэропорту «Внуково» произошли задержки рейсов. Люди в среднем по часу, а то и несколько ожидаются своего вылета. Об этом «Петрозаводск говорит» рассказали читатели, которые пытаются прилететь сегодня из Москвы в Карелию.

Самолет из столицы в Петрозаводск должен был вылететь 31 декабря в 14:30 и прилететь в 16:20. Однако пассажиры, прибывшие на регистрацию на свой рейс, узнали, что вылет откладывается на полтора часа.

На информационном табло в воздушной гавани красным цветом высвечено «метеоусловия» и «задержан до 16:00». Также ожидающим вылета пассажирам пришло смс-сообщение от авиакомпании о задержке рейса. Таким образом, ожидается, что борт прибудет в аэропорт Петрозаводска в 18:00.

Также задерживаются рейсы из Внуково в Краснодар, Волгоград, Киров, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Рейсы в Якутск и Вологду отменили. (фото «Петрозаводск говорит»)