Британская королева вернулась к исполнению обязанностей

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих королевских обязанностей спустя четыре дня после смерти мужа, принца Филиппа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Британская королева приняла участие в церемонии по случаю ухода на пенсию Уильяма Пила, занимавшего должность лорда-камергера - высшую при королевском дворе. Пил отвечал за хозяйственную деятельность королевского дома. На этом посту его сменит бывший глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.

Муж Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля. Он не дожил до своего столетия два месяца. В Великобритании объявлен восьмидневный национальный траур. Похороны Филиппа должны пройти 17 апреля. Из-за пандемии коронавируса мероприятие не будет масштабным. Фото Reuters