Диетологи назвали причину постоянного голода

Скачки сахара в крови могут приводить к тому, что человек постоянно испытывает чувство голода. К такому выводу пришли британские ученые, о результатах их исследований рассказывает «Лента.ру».

Специалисты обратили внимание на то, что люди, испытывающие проблемы с сахаром, имеют гораздо меньшие перерывы между принятиями пищи. К тому же, они потребляют, в среднем, на 312 килокалорий больше, чем те люди, у которых таких проблем нет.

При угрозе резкого падения сахара человек испытывает голод без очевидных причин. При этом за год такой пациент может поправиться на девять килограммов. Ученые подчеркнули, что скачками уровня сахара в крови чаще страдали мужчины, чем женщины. Фото dbstatic.no