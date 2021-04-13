Две маленькие собаки прогнали забравшегося в дом медведя

Бурый медведь зашел в один из домов в пригороде Лос-Анджелеса в США. Судя по всему, дверь была открыта, и непрошенный гость зашел в жилье. Хозяева дома спали, сообщает «Комсомольская правда». Внутри также находились два терьера.

Какое-то время хищник принюхивался, затем стал обнюхивать вещи на кухне, а затем развернулся и исчез из поля зрения камеры. В этот миг из комнаты выбежал с лаем один терьер, а следом за ним появился второй. Собаки выгнали хищника на улицу.

Хозяйка собак выложила видеозапись на Youtube.

Ранее мы рассказывали, как любопытный медведь пришел в гости к паре, отдыхавшей в коттедже на горнолыжном курортев американском штате Теннесси. Мишка исследовал террасу, а затем, осмелев и, видимо, почувствовав себя хозяином положения, пошел обследовать джакузи с горячей водой.