Раскрыты планы по похоронам принца Филиппа и национальному трауру

Похороны супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа пройдут в семейном кругу в Виндзоре и не будут государственными. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщил Военный колледж Соединенного королевства, информацию приводит РИА Новости.

Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества,

- говорится в сообщении. Власти попросили представителей общественности не пытаться участвовать в каких-то мероприятиях, связанных с похоронами. Дата погребения принца Филиппа пока не объявлена.

Национальный траур в Великобритании продлится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева вернется к своим обязанностям.

Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам принц Филипп, в отличие от погребальных традиций британских монархов будут проведены с чуть меньшей формальностью, отражая особенности характера герцога. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.

Напомним, о кончине супруга королевы, герцога Эдинбургского Филиппа Букингемский дворец сообщил сегодня днем. Принцу было 99 лет. До своего столетнего юбилея он не дожил всего два месяца. Фото mainstyles.ru