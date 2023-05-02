Бизнес Петрозаводска раскошелился на общее дело – покраску домов

Петрозаводск ровно 20 лет назад активно готовился к 300-летнему юбилею. К празднику было запланировано привести в порядок около 70 фасадов городских зданий. Деньги на покраску нашли вовремя, и теперь только погода могла помешать реализовать этот грандиозный проект администрации города.

Обновление фасадов зданий – дело не только трудоемкое, но и дорогостоящее. Поэтому вложились в благое для города дело и федеральный, и республиканский, и городской бюджеты. Свой вклад внесли и некоторые предприниматели города. Первый заместитель мэра Александр Сафронов не скрывал: «Мы обратились к предпринимателям, которые имеют в собственности или у нас в аренде ряд объектов в центре города. Чтобы они тоже поучаствовали в подготовке города к празднику. Многие из них на нашу просьбу отозвались».

За счет городских средств преобразились фасады на проспекте Невского и Карла Маркса, на улице Энгельса, на площади Гагарина и главном проспекте – Ленина. В общей сложности – около двадцати домов. Это примерно 40 тысяч квадратных метров площадей, требующих капремонта. Весной на большинстве объектов шли подготовительные работы.

«Сложно было эту работу начинать, поскольку так получилось, что зима была затяжной. В таких условиях, как у нас сейчас, красить практически нельзя»,

- отметил Сафронов.

Начинать покраску можно было только тогда, когда температура будет опускаться не ниже 5 градусов тепла. Но Гидрометцентр снова обещал похолодание. Пришлось ждать тепла и красить в усиленном темпе.

Иногда несчастья подстегивают чиновников – чтобы те принимали решения быстрее, выделяли денег больше, латали дыры тщательнее. Только благодаря январской катастрофе 2003 года в районах республики начали ремонт давно изношенной системы коммунального хозяйства. В результате уже в апреле котельные, на которых произошли аварии, были отремонтированы и приведены в готовность к следующей зиме. Журналисты побывали в поселке Новая Вилга, чтобы удостовериться в этом.

В этом поселке коммунальная катастрофа разразилась прямо в новогоднюю ночь. Чахлая котельная не выдержала сильных морозов. Трубы в домах, школе, детском саду полопались за сутки. Поселок накрыла тьма и холод. Жители вспоминали об этом с ужасом: «Мы чуть не умерли от холода. Не было ни света, ни воды, ни газа, ни тепла. Ничего не было. Так и жили. На восьмое число я заказала, мне брат привез буржуйку. С дровами. Как затопим – потолки черные. Обои черные, вся квартира черная». Спустя три недели в поселке появился газ. Спустя месяц – тепло.

«Первый котел начали ремонтировать только после аварии. И быстро сделали», - рассказал начальник котельной Владимир Мартынович. Кроме того, отремонтировали насосы в котельной. Но еще оставалось два котла – и если не привести их в рабочее состояние, нельзя вступить и в следующую зиму – так считал Владимир Мартынович: «В случае чего, какой-то непредвиденной аварии, на второй котел не перейдешь, раз один котел. Значит, все. Опять та же самая история повторится, как и была». Также необходимо было заменить и теплотрассы. Но чиновники опасались, что на все денег все равно не хватит.

«Дали около девяти миллионов. Они практически уже освоены. Денег нет, - невесело заметил Николай Фирюлин, управляющий Вилговской администрацией. – Я считаю, что здесь требуется такая же сумма еще».

Главной задачей в Вилге было обеспечить подачу воды в квартиры. Это единственное, что так и не удалось восстановить за прошедшие четыре месяца после январского ЧП.

В поселок приходилось ездить водовозке. Делалось это по расписанию. Правда, запастись водой в рабочее время удавалось не всем. В домах монтировали трубы, меняли старые на новые. Надеялись, что они прослужат долго. Единственное, что оставалось неизменным, это огромные кучи мусора практически у каждого жилого дома. Жители чуть не плакали от этой беды, а поделать ничего не могли. Клялись, что сами убирают. Глава администрации возразил: «Больше разговоров! Санитарная обстановка у нас находится под контролем. Мероприятия не просто запланированы, они уже выполняются. Планируются субботники. Считаю, что поселок будет чистым».

Но вот вряд ли кто мог навести порядок в поисках виновного в случившемся. Так считали и жители, и управляющий. Уголовные дела, возбужденные по факту ЧП, не были закрыты. Кто будет возмещать нанесенный людям ущерб, не было понятно никому. Главным виновником назначили мороз.

Таким было 02 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.