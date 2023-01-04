Врачам амбулатории Карелии диагнозы пациентом пришлось ставить наощупь

Жуткие морозы зимой 2002-2003 запомнились Карелии надолго. Почти каждый район республики почувствовал на себе, каково это – когда ЖКХ зависит от погоды, от бюджетной помощи, от работоспособности каждого. Вот и в амбулатории поселка Вилга прием в первые дни нового года вели только в одном кабинете. Диагноз врачу приходилось ставить со слов пациента. Осмотреть больного не было никакой возможности – слишком холодно. Чтобы выписать рецепт, приходилось даже ручку отогревать – чернила в стержне замерзали.

У главного врача амбулатории Натальи Богдановой опускались руки. Давать интервью ей пришлось в верхней одежде: «Пятого числа мы работали последний день, и тогда еще грелись батареи. Правда, не во всех кабинетах. Температура была – плюс три-пять. Но мы работали. С шестого числа у нас стали тут рваться батареи. Нам говорили, что сольют воду с дома, что все слито, что все будет нормально…»

В тринадцати благоустроенных домах поселка, а это 543 квартиры, не было тепла. Там не работали детские сады и школы. Пока держался только один кабинет в медицинской амбулатории. Наталья Богданова заплакала: «Так страшно! Как будто началась война. И какая-то безысходность. Мы даже не знаем, как будем жить». Авария на котельной произошла в новогоднюю ночь. Хотя жители утверждали, что вода в кранах замерзла еще днем 31 декабря. Потом из-за перегрузок в электросети стал гаснуть свет. Квартиры отключили от газа, мотивируя это тем, что из-за морозов газ может взорваться. Только четвертого января ремонтные службы стали пытаться хоть как-то реанимировать замерзшие дома.

«Мы всех подняли. МЧС-ников подняли. Мы уже на коленях стояли там – сделайте хоть что-нибудь!»

- рассказывали несчастные женщины.

До окончания восстановительных работ людям просто предложили переехать из своих квартир. Правда, никто при этом не уточнил – куда. Например, в одной из квартир жила парализованная женщина. Переезжать ей было некуда, а жить в своей квартире – невозможно. И не только из-за холода. Но еще и потому, что в доме не работала канализация. Пожилая женщина в своем дворе взывала: «Туалеты! Обеспечьте нам, хотя бы на улице, но туалеты! Обсерим весь дом скоро!»

И таких домов, как в Вилге, на тот момент во всей Карелии было 265. Только в Муезерском районе в новогоднюю ночь, когда температура достигла 47 градусов мороза, без тепла остались сотни семей. Сколько времени потребуется на то, чтобы тепло пришло в квартиры, где температура уже больше не поднималась выше нуля, никто не мог сказать. За несколько лет до этого администрации Муезерского района был выделен лес на сотни тысяч долларов для строительства новой котельной в поселке. Ни котельной, ни денег найти не удалось. Бывший глава администрации возглавил министерство здравоохранения республики. А люди остались жить в районе в холодных квартирах.

Но кому-то морозы были нипочем. В окрестностях Петрозаводска под Новый год открылась первая в России снегоходная трасса, оборудованная в соответствии с мировыми стандартами. Прелести активного отдыха зимой испытали на себе журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Первый, несложный маршрут для снегоходов длиной около 15 километров, проложили в окрестностях деревни Косалма. Как утверждали сотрудники фирмы «Северо-западное бюро путешествий», которая специализировалась на организации активного отдыха, пока такая трасса была единственная в России.

«Трасса такого качества, как сегодняшняя, с таким обеспечением безопасности на маршруте, с путевой информацией, она, действительно, наверное, первая. Мы четко отслеживаем снегоходные сафари по всей России, и в Сибири, и в Тюмени, в Московской области, и такая трасса, как у нас, первая»,

- заверил инструктор Тимофей Рогожин.

В соседней Финляндии снегоход – обычное зимнее транспортное средство. Особенно в небольших городках. У нас такие агрегаты станут широко распространенными явно не скоро, сетовали в турбизнесе, поскольку приличный снегоход американского и европейского производства стоил, как новая «десятка». При этом такая снегоходная машина имеет двигатель мощностью 70 лошадиных сил и развивает скорость до 240 километров в час. Несмотря на стоимость снегохода приобщиться к популярному в северных районах США, Канады, в Швеции и Финляндии виду отдыха было вполне реально и для жителей Карелии.

«Это не просто катания по озеру. Это маршрут, который проходит и по лесным дорогам, и по второстепенным дорогам, которые зимой не чистятся. Во-первых, это красота природы. Во-вторых, мы еще показываем достаточно интересные объекты. Например, заезжаем в часовню в Царевичах», - рассказал Тимофей Рогожин.

Организаторы первой карельской цивилизованной трассы для снегоходов оснастили ее дорожными знаками, обозначающими повороты, крутые подъемы и спуски и пересечения с автомагистралями. Желающие могли получить во временное пользование и само транспортное средство. Планировалась прокладка еще нескольких маршрутов – к Марциальным водам, водопаду Кивач, а также по озеру до Кижей. Специально для тех, кто ищет приключений, предложили специальную шестидневную экспедиция на Соловки по маршруту общей протяженностью более тысячи километров.

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.