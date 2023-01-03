Районные власти Карелии задумались, где брать специалистов сферы ЖКХ

Чтобы первые праздничные дни не омрачать плохими воспоминаниями, расскажем в нашей рубрике, пожалуй, для начала про город, который двадцать лет назад один из немногих отлично справился с трудными погодными условиями и не заморозил своих жителей. Хотя далось им это нелегко.

Причем, Сортавала, пожалуй, это единственный в Карелии город, в котором не было своего градообразующего предприятия. Поэтому все котельные, все системы ЖКХ находились в ведении муниципальной власти. Такие траты тяжким бременем ложились на местный бюджет. Оставшихся денег в районной казне хватало лишь на выплаты зарплат бюджетникам. Почти все котельные города и близлежащих к Сортавале поселков работали тогда на мазуте и угле.

«Основное, что напрягает бюджет, это, конечно, закупаемый порядка 20-22 тысяч тонн мазута в год на отопительный сезон. В этом году скачок цен просто неимоверный, вы понимаете. Не сравнить с прошлым годом. Плюс уголь – порядка 12 тысяч тонн»,

- перечислял Сергей Рыжков, глава местного самоуправления Сортавалы.

Только в последнее время городские власти начали предпринимать усилия, чтобы перевести котельные на местное топливо – щепу. Но на полную модернизацию предприятий ЖКХ были нужны миллионы рублей. Пока местные власти больше надеялись на помощь Евросоюза и соседей-финнов, чем на бюджетные вливания. В Сортавале не было горячей воды, пока не начнется отопительный сезон – иначе нельзя. Избранный к тому моменту новый мэр города Сергей Рыжков считал, что все это следствие того, что годами в Сортавале не обращали серьезного внимания на проблемы коммунальщиков. И этими проблемами заниматься в городе стало просто некому: «Мы подошли к тому пределу, когда самые молодые специалисты на предприятии – это возраст от 40 и выше. Это беда. К сожалению, за годы предыдущего правления поуходили из ЖКХ грамотные специалисты».

Сергей Рыжков заявил, что новая власть делает все возможное, чтобы привлечь и обучить молодых специалистов в область ЖКХ. Но он считал – пока мы не научимся вкладывать деньги в городское хозяйство (правда, где их найти, это тоже вопрос), так и будем мучиться каждую зиму. Также Сергей Рыжков рассказал журналистам, что правительство Карелии было готово объявить Сортавалу пилотным городом по проведению реформы ЖКХ. Но вот найдет ли республиканская казна необходимые для этого средства? Если нет, то осуществление пилотного проекта ляжет тяжких грузом на плечи жителей города, предупредил Рыжков.

А в правительстве Карелии презентовали новый деловой справочник, выпущенный при поддержке Торгово-промышленной палаты Карелии. Справочник не простой, а тематический, с говорящим названием «Мир женщины».

Лицом первого выпуска стала артистка ансамбля «Кантеле». На всех остальных страницах можно было встретить портреты женщин Карелии, преуспевших в бизнесе. А также рекламные страницы, адресованные женщинам. Не совсем понятно, впрочем, в данном контексте было появление в справочнике главного редактора газеты «Северный курьер» Сергей Куликаева. Но это детали! Главное, что у женщин Карелии появился свой деловой журнал.

«Такой справочник у нас в республике появился впервые, - рассказала Татьяна Копыленко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РК. – И, конечно, мы не ставили себе целью повторять известные женские журналы. Это очень трудно, у них очень высокий уровень. Кроме того, нам хотелось, чтобы в этом справочнике наши карельские жители могли увидеть знакомые лица, знакомые улицы, знакомые предприятия. Поэтому мы не стали обращаться в профессиональные агентства, а решили своими силами попробовать сделать этот проект».

Авторам хотелось, чтобы у республики было свое собственное издание, на страницах которого можно было бы прочесть об успехах карельских предприятий, новинках любимого магазина или эксклюзивных услугах известного салона. Узнать о том, чем живут, что думают и о чем мечтают женщины, работа которых ежедневно помогает нам в жизни – делает ее интереснее, удобнее и красивее. Тем, кто поучаствовал в выпуске первого номера этого издания, идея и воплощение вполне понравились.

«Жалеем только об одном: мало нас, женщин, участниц этого журнала. Давайте, милые женщины, в следующий раз будем активнее. И на 8 марта пожелаем Торгово-промышленной палате издать журнал с большим количеством успешных женщин», - сказала на презентации Валентина Ханнолайнен, директор Центра КарелНОК.

Тех, кто не попал на страницы первого журнала, призвали участвовать в следующем. Было только одно «но» - участницам необходимо было разместить рекламу своего предприятия в этом справочнике.

Таким было 3 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.