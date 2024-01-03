Бастрыкин поручил проверить нарушение прав граждан в Петрозаводске

После выхода нашего материала о доме на ул. Беломорской, 28 в Петрозаводске делом заинтересовался Следственный комитет России. Напомним, В 2017 году 84 семьи из аварийных домов переселили в новый трехэтажный дом. Плесень на стенах, грибок на потолках, трещины по фундаменту, чуть теплая вода, холод в квартирах — со всем этим люди живут уже седьмой год на Беломорской, 28.

"31 декабря вами размещена публикация о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в г. Петрозаводске Республики Карелия. Сообщаем, что Председатель СК России А.И. Бастрыкин поставил на контроль организованную по данному факту процессуальную проверку и поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелия Евгению Николаевичу Швецу представить доклад о ее ходе и результатах",

- говорится в письме СК России.

Мы будем следить за развитием событий и расскажем о результатах процессуальной проверки Следственного комитета России. // Фото: Петрозаводск говорит.