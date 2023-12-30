Жильцы дома в Петрозаводске боятся взрыва котельной

В 2017 году 84 семьи из аварийных домов переселили в новый трехэтажный дом на улице Беломорской. Тогда им казалось, что все их коммунальные беды остались в прошлом. Оказалось, что проблемы только начинаются. Плесень на стенах, грибок на потолках, трещины по фундаменту, чуть теплая вода, холод в квартирах — со всем этим люди живут уже седьмой год на Беломорской, 28 в Петрозаводске.

Внешне дом выглядит вполне благополучно. Хорошо почищенные дорожки и лестничные спуски, скамейки у подъездов, мусорные баки в относительном порядке.

Если подойти к дому поближе, можно разглядеть трещины на стенах. А внутри, как рассказывают и показывают жильцы дома, страх и ужас. Видео сняли активисты «Народного фронта».

«Я заселилась сюда в 2017 году по программе переселения из аварийного жилья. С момента заселения вот на эту трещину я обращала внимание застройщика. Он отправлял меня в управляющую компанию, управляющая компания — обратно к застройщику. Никаких мер по устранению трещин не предпринималось»,

- рассказывает Ирина, живущая на Беломорской, 28.

Трещины также идут по стенам и внутри дома. Потолоки от плесени черные. Их моют, смывают грибок, но он появляется снова. На плитке в ванных комнатах тоже черная плесень. После недавней аварии не убраны фекалии в местах общего пользования. Растут грибы.

Причину своих бед жильцы дома видят в плохом состоянии газовой котельной, которая с большим трудом отапливает этот многоквартирный трехэтажный дом. Это в 2020 году подтвердила и прокуратура.

«С 2017 года у нас пролемы с отоплением и водоснабжением. Из крана течет чуть теплая вода. Чтобы помыть ребенка, надо греть воду. А когда сильные морозы — холодно в квартирах, батареи чуть теплые. Нас переселили из аварийного жилья обратно в аварийное»,

- рассказывают жильцы дома.

Два года назад граждане написали коллективный иск в суд. Главная цель разбирательства – провести экспертизу состояния котельной, в том числе на предмет ее соответствия проектной документации. Но сделать это никак не удается: то нет необходимых документов, то вдруг перед проверкой отключается горячая вода.

Сейчас в квартирах жильцов появилась горячая вода, но такая, что дети руки обжигают. Управляющая компания запустила котельную на полную мощность, но жильцы дома считают, что отопительная система работает на износ. Люди этому не рады, боятся, как бы котельная не взорвалась.

Карельское отделение «Народного фронта» обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку по всем изложенным фактам. Возмжно, с помощью прокурора удастся установить соответствие котельной проектной документации. А также наказать управляющую компанию за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при обслуживании дома.