Следователи заинтересовались проблемами переселенцев из трущоб

После публикации в СМИ истории о проблемах переселенцев из трущоб в доме на Беломорской, 28, следователи организовали проверку. Об этом сегодня сообщили в паблике СУ СК по Карелии.

Жильцы дома жаловались на проблемы с отоплением, горячей водой, грибок, трещины. Новоселы переехали в квартиры в 2017 году по программе расселения людей из аварийного жилья. На беды обратили внимание в народном фронте, активисты попросили прокуратуру проверить котельную и работу управляющей компании. Подробности истории читайте здесь.

«Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будет проведен осмотр жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане, назначены необходимые исследования»,

- сообщили в ведомстве.

По результатам проверки действиям должностных лиц будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. // фото скриншот видео из VK-группы «Народный фронт»