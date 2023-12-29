Переселенцы из трущоб мучаются в новом жилье в Петрозаводске

Переселенцы из аварийного жилья мучаются в новом доме в Петрозаводске. В доме №28 на Беломорской возникли проблемы с водой и отоплением. О бедах переселенцев рассказали в «Народном фронте».

Новоселы переехали в квартиры в 2017 году по программе расселения людей из аварийного жилья. С тех пор они страдают от отсутствия в доме горячей воды и нормального отопления, сообщается в VK-паблике народного фронта.

Жильцы предполагают, что причина их бед в газовой котельной, мощности которой может не хватать для отопления трехэтажного дома.

В источнике говорится, что жильцы обратились в суд. Они требуют провести экспертизу состояния котельной на предмет ее соответствия проектной документации.

Также в доме появились трещины, растут грибы и появилась плесень. Активисты просят прокуратуру проверить котельную и работу управляющей компании. // видео из VK-группы «Народный фронт»/ фото скриншот