Силовик занял руководящую должность в госкомитете Карелии

В государственном комитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору сменился руководитель. Александра Темнышева освободили от должности руководителя.

Возглавил госкомитет Григорий Вертинский.

В региональном правительстве сообщили, что он более 26 лет занимал различные должности в правоохранительных органах, а последние три года работал гендиректором унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты дольщиков Карелии». Он имеет высшее юридическое образование. // фото с сайта правительства РК