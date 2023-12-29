29 декабря 2023, 17:37
Общество

Силовик занял руководящую должность в госкомитете Карелии

Руководитель сменился в региональном госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору

В государственном комитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору сменился руководитель. Александра Темнышева освободили от должности руководителя.

Возглавил госкомитет Григорий Вертинский.

В региональном правительстве сообщили, что он более 26 лет занимал различные должности в правоохранительных органах, а последние три года работал гендиректором унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты дольщиков Карелии». Он имеет высшее юридическое образование. // фото с сайта правительства РК

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Григорий Вертинский
Александр Темнышев
новости Карелии
Госкомитет Карелии по жилищному надзору