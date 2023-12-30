Бюро судмедэкспертизы построили в Петрозаводске

Строительство здания бюро судебно-медицинской экспертизы на Высотном проезде завершено в Петрозаводске. Госкомитет республики по жилищному надзору завершил итоговую проверку двухэтажного здания.

Застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

В здании есть технический подвал, в составе отделения будет оборудована современная гистологическая лаборатория. Бюро судмедэкспертизы будет обслуживать Петрозаводск, Прионежский и Пряжинский районы. // фото VK-паблик «Госкомитета Карелии по жилищному надзору»