Стало известно, какие фильмы и сериалы будут смотреть петрозаводчане

Список фильмов и сериалов для просмотра в новогодние каникулы составили петрозаводчане. Предпочтения узнал сервис SuperJob.

22% опрошенных жителей Петрозаводска собрались смотреть советские фильмы и сериалы. Самыми популярными кинолентами оказались «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

14% респондентов будут смотреть современные зарубежные фильм и сериалы. Выбор пал на историю о Гарри Поттере, «Властелин колец» и «Барби». 12% отдали предпочтение отечественным новинкам. 9% собрались пересмотреть зарубежную классику – «Один Дома», Гринч, «Трудный ребенок». 5% будут смотреть программу по телевизору, еще 20% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.



Согласно исследованию сервиса, женщины будут чаще смотреть советское кино, мужчины - современные российские фильмы и сериалы.

Опрос проводился с 18 по 25 декабря среди представителей экономически активных граждан. // фото unsplash.com/ Glenn Carstens