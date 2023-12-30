В петрозаводском аэропорту не позаботились об удобстве инвалидов

Аэропорт в Петрозаводске не был оснащен амбулифтом для посадки на самолет и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

На нарушение прав инвалидов обратила внимание транспортная прокуратура. Ведомство внесло представление, но нарушения так и не были устранены. Тогда последовало обращение в суд.

В итоге суд обязал аэропорт до 31 декабря 2024 года установить амбулифт, сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. // фото «Петрозаводск говорит»