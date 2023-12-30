Жильцов дома в центре Петрозаводска заливает водой с крыши

В квартирах жильцов пятого этажа дома на проспекте Ленина, 37 вода не просто просачивается сверху, а практически водопадами льется на их имущество, и уже начинает затапливать нижние этажи. Напоминаем, что эти дома были отремонтированы, а их фасады обновлены в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики Карелия.





"Я обнаружила этот потоп в зале, когда пришла 20 декабря снимать показания счетчиков. И это уже не первый раз - в прошлом году только в этой квартире так же подтопило соседнюю комнату, из-за чего напрочь был испорчен ламинат. Я обращалась в управляющую компанию, но у них регулярно находятся другие, более важные дела. И не только в нашей квартире 127 такое - это происходит по всему пятому этажу. Мы уже подтапливаем соседей снизу. Кто все это будет восстанавливать? Это серьезный ущерб. Мы уже готовы обращаться в прокуратуру,"

- сообщила Анна Селиванова.

Квартира принадлежит семье с четырьмя детьми, которая собиралась в нее приехать на Новый год. Но люди попадут в самый настоящий аквапарк. Съемочная группа пожалела, что не взяла с собой зонты, потому что в этом помещении возникало стойкое ощущение, что может пойти дождь, несмотря на наличие потолка. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал Ника плюс.