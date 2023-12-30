Новогодние праздники пройдут без плановых отключений электричества

Энергетики не будут отключать электричество на новогодних каникулах, но работы на электросетях запланированы с 9 по 12 января. В этот период потребителей могут отключать временно от света.

Энергетики предупредили, что 11 января электричество может пропасть в Ужесельге на ул.Центральная(частично), ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Солнечная, пер.Хвойный, пер.Светлый, ул.Парковая, ул.Дачная, пер.Черноморский, пер.Рябиновый.

В Петрозаводске также могут отключать свет 11 января в Университетском городе – ЖК «Резервный», Древлянка-11, «Звездный».

10 и 11 числа отключить могут потребителей в Кондопоге на улице Кондопожская. 9, 10, 11 и 12 января – отключения в Олонецком районе в поселке Верхнеолонецкий, деревнях Верховье, Ряпушкалицы, а также в Олонце.

С 10 по 25 января электричество могут отключать в Медвежьегорске на улице Кемская (частично). // фото unsplash.com/ Diz Play