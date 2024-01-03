Еще более экстремальные морозы накроют в ближайшие часы Карелию

Предстоящая ночь в Карелии будет еще холоднее, чем предыдущая. Об этом предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

В ночь на 4 января температура воздуха понизится до -28-33, местами до -40 градусов. Из-за особенностей рельефа где-то может быть еще холоднее. Днем местами мороз дойдет до -35 градусов.

В Петрозаводске температура воздуха опустится до -33 градусов, в пригородах - до -36 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -28-30. // Фото «Петрозаводск говорит»