Вытрезвитель Петрозаводска принял первых пациентов в году

В новогоднюю ночь и в первые дни 2024 года в вытрезвителе Петрозаводска получили медицинскую помощь семь человек. Все пациенты - мужчины. Об этом рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Самому молодому доставленному в вытрезвитель горожанину 36 лет, самому старшему - 58. Четыре человека обратились за помощью самостоятельно, еще троих привезла полиция.

Охлопков отметил, что в такие морозы доставление пьяных людей в вытрезвитель - это спасение их жизней. // Фото: unsplash.com / Vinicius Amnx Amano