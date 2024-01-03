03 января 2024, 13:37
Общество

Глава медиахолдинга «Ника» поздравил зрителей и читателей с праздником

Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с наступившим Новым годом и грядущим Рождеством

Глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский поздравил зрителей и читателей с наступившим Новым годом и грядущим Рождеством Христовым. 

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Надеюсь, что Новый год подарит всем благополучие и удачу во всех делах. А светлый праздник Рождества Христова войдёт в ваш дом с любовью и добротой",

- говорится в поздравлении.

Андрей Мазуровский также пожелал всем счастья и крепкого здоровья. // Видео: телеканал Ника плюс. 

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Метки: 
новости петрозаводска
новый год 2024
телеканал ника плюс
медиахолдинг ника
рождество
Андрей Мазуровский