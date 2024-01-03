Глава медиахолдинга «Ника» поздравил зрителей и читателей с праздником

Глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский поздравил зрителей и читателей с наступившим Новым годом и грядущим Рождеством Христовым.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Надеюсь, что Новый год подарит всем благополучие и удачу во всех делах. А светлый праздник Рождества Христова войдёт в ваш дом с любовью и добротой",