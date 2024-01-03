3 января 100-летний юбилей отмечает петрозаводчанка Татьяна Каски

Татьяна Вяйневна Каски уроженка Финляндии, в Советский Союз попала с родителями. Ее отец был финским коммунистом, работал на бумагоделательном комбинате в Пори, но в 1931 году молодой рабочий Вяйне Каски решил поехать в Советский Союз строить социалистическое общество. 30-е годы прошлого века — годы строительства фабрик и заводов, годы учебы: стране нужны были специалисты. Вся семья Каски училась, осваивала русский язык, а Вяйне, поработав на строительстве Кондопожского ЦБК, поступил учиться в Комвуз, и семья переехала в Петрозаводск. Но недолго продолжалось тихое семейное счастье Каски. В 1933 году Вяйне поехал в командировку, заразился оспой и умер.

Юность Татьяны совпала с Великой Отечественной войной. К 1941 году она успела окончить школу-восьмилетку и устроилась на работу секретарем-машинисткой в управление Кировской железной дороги.

— С началом боевых действий в Карелии управление эвакуировали в прифронтовой Беломорск. Мне разрешили взять маму, жили в вагончике. Большим подспорьем стал для нас огород. Мы выращивали картошку. Последний раз урожай сняли в 1944 году и его увезли с собой в освобожденный Петрозаводск, — рассказала Татьяна Вяйневна.

После Победы она окончила ускоренные двухгодичные курсы и стала дипломированным техником, работала и продолжала учиться, теперь уже в вузе. Стала инженером, старшим инженером. Занималась общественной работой, была депутатом горсовета.

Все было в ее жизни, и счастье, и любовь, только семейная жизнь не сложилась: с мужем она рассталась, когда дочка была еще совсем маленькой, так что свою Ирочку она растила вместе с мамой. Дочка окончила Петрозаводский госуниверситет, работала экскурсоводом-переводчиком, переводчиком в издательстве «Карелия», преподавала финский язык в школе. Но умерла рано, не оставив Татьяне Вяйневне внуков. Из родных у нее только племянник и племянница, которые навещают ее.

Татьяна Вяйневна живет одна, за свою долгую жизнь она привыкла все делать сама, и сейчас прибирается в квартире, готовит себе завтраки, обеды, ужины, летом ходит в ближайший магазин за продуктами, зимой ей в этом помогает соседка. Несмотря на столь почтенный возраст, Татьяна Вяйневна сохранила хорошую память. В ее жизни было много разных событий, но ей вспоминается хорошее: интересные поездки, встречи, театральные премьеры, лыжные прогулки, с теплотой говорит о сослуживцах... И твердо знает: плохое уходит, хорошее остается // фото Ларисы Константиновой