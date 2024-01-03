Пенсии проиндексированы 207 тысячам жителей Карелии

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы 207 тысячам жителей Карелии. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда.

На 7,5% были повышены страховые пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Средний размер прибавки к пенсии составил 1942 рубля. В СФР, однако, отметили, что для каждого пенсионера эти показатели индивидуальны.

Жителям республики напомнили, что пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим пенсионерам. // Фото «Петрозаводск говорит»