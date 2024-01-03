Объявлены дата и место прощания с Владимиром Ларионовым

Церемония прощания с карельским фотографом Владимиром Ларионовым пройдет 5 января с 11 до 12 часов в соборе Александра Невского в Петрозаводске. Об этом рассказала его супруга Ирина.

Напомним, Владимира Ларионова не стало 1 января. Знаменитого фотографа можно назвать настоящим летописцем Карелии.

В республике не было ни одного печатного издания, которое не публиковало бы фоторепортажи и сюжеты Ларионова. Нет, наверное, ни одного фотоальбома о Карелии, который не был бы украшен его фотоработами. Ушел, без преувеличения, великий талант, в фотографиях которого отразилась целая эпоха. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte