Рейд ГИБДД пройдет сегодня в Петрозаводске

Днем 3 января сотрудники ГИБДД проведут рейд в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные полицейские проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей. Автомобилистов просят помнить о том, что безопасность юных пассажиров полностью зависит от них.

Нарушители ПДД будут привлечены к ответственности. За несоблюдение правил перевозки детей назначается штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска