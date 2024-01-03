03 января 2024, 08:59
Рейд ГИБДД пройдет сегодня в Петрозаводске
Дорожные инспекторы проконтролируют безопасность юных пассажиров в карельской столице
Днем 3 января сотрудники ГИБДД проведут рейд в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожные полицейские проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей. Автомобилистов просят помнить о том, что безопасность юных пассажиров полностью зависит от них.
Нарушители ПДД будут привлечены к ответственности. За несоблюдение правил перевозки детей назначается штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска