Утраты года. Вспомним тех, кто навсегда остался в 2023-м

Текст: Ольга Малышева

Начну с личного. 30 января в конце рабочего дня раздался звонок. Звонил доктор из БСМП: «У меня для вас плохая новость: умерла ваша сестра Елена Федоровна...» Сердце оборвалось. Ее в одиннадцать дня, мое в четыре вечера… Лена, старшая сестра, я родилась, а она уже была, встречала нас с мамой из роддома, а теперь ее нет... И эту пустоту не заполнить. Елена Федоровна Ковалева, журналист, работала в газетах «Строитель» и «Прионежье».

2023-й забрал родных по крови и по духу людей. Не стало Галины Федоровны Зайцевой, корреспондента, а потом и редактора газеты «Онежец», в которой мы вместе работали. Она была настоящим профессионалом, умным и вдумчивым журналистом.

Рано и неожиданно оборвалась жизнь Алексея Смирнова, коллеги по редакции «Петрозаводск говорит». Несколько лет он возглавлял газету «Петрозаводск», одну из самых читаемых горожанами, был редактором новостей на нашем портале, в 2020 году перешел на работу в Центр управления регионом, где продолжал держать руку на информационном пульсе Карелии.

Неожиданной стала смерть Ефима Овчинникова, одного из самых ярких и талантливых журналистов. Ему было всего 45 лет. В разное время работал в газете «Петрозаводск», на «Радио России – Карелия», телеканале «Ника плюс», сотрудничал с «Нашим радио» в Петрозаводске. Сразу несколько проектов Ефим Овчинников вел, работая в телекомпании «ТНТ-Онего». Последние годы работал на телеканале «Сампо ТВ 360». Его интересные репортажи ждали, его любили и коллеги, и зрители.

В последние дни декабря скончался известный журналист, директор «Дорожного радио» в Петрозаводске Дмитрий Маков.

На 92-м году жизни ушел многолетний друг «ТВР-Панорамы» талантливый фотограф Михаил Иванович Федоров. На страницах газеты мы публиковали его снимки. Он, инженер-электронщик по профессии, был настоящим художником.

Невосполнимы потери 2023 года. Уходят последние участники Великой Отечественной войны. Не стало Василия Репникова. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался на других фронтах, был несколько раз ранен. В последние годы, пока были силы, возглавлял Совет ветеранов 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии.

На 99-м году жизни не стало дошедшего до Берлина фронтового разведчика-наблюдателя Василия Чечеля из Лахденпохьи.

В Беломорске похоронили ветерана Великой Отечественной Веру Исакову. Ей было 97 лет. С началом войны она записалась на курсы радистов. Служила в штабе действующей армии. Победу встретила в Петрозаводске, а потом 40 лет проработала учительницей начальных классов в Беломорске.

Среди потерь Карелии — люди, которые не только любили ее, защищали, но и изучали ее историю. Мы потеряли Александра Григорьевича Костина, педагога, знатока Пудожского края. Его заметки, написанные живо, с юмором, ждали читатели.

В ушедшем году оборвалась жизнь еще одного замечательного краеведа, преподавателя ПетрГУ, основателя Медвежьегорского музея, коллекционера, автора нескольких книг Виктора Петровича Ершова.

Ушла из жизни преподаватель вепсского языка ПетрГУ, научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Ольга Жукова. Она посвятила себя сохранению и развитию вепсского языка, исследованию традиционной культуры вепсов.

Горько, что уходят любимые Учителя. Умер один из кумиров студентов филфака ПетрГУ Лев Иванович Мальчуков, основатель и первый завкафедрой германской филологии, профессор, доктор филологических наук, театровед. Его эрудиции и обаянию не было предела.

Не стало ученого-археолога, открывателя Пегремы Анатолия Павловича Журавлева, считавшего, что все открытия ждут исследователей на стыке наук. Он выдвигал невероятные гипотезы и находил им подтверждения.

Мы простились с Анатолием Петровичем Зильбером, ученым с мировым именем, организатором службы интенсивной терапии, анестезии и реанимации в Карелии. Как говорят его коллеги, он изменил отечественную медицину раз и навсегда.

В 2023 году медицина республики понесла много утрат. Ушла из жизни заслуженный врач республики, детский хирург Анна Баранникова. Она работала в городской детской поликлинике №2 и отдала этому лечебному учреждению 42 года жизни, до последних дней вела прием пациентов.

Ушел из жизни Андрей Федорович Слепцов. Он прошел все уровни медицинской деятельности от фельдшера ФАПа в Тунгозере до главного врача поликлиники №4 Петрозаводска, директора Петрозаводского медколледжа.

Образцом профессионализма на грани высокого искусства считали коллеги работу Беллы Магомедовны Газдиевой, кандидата медицинских наук, доцента, врача акушера-гинеколога. 22 года отдала она научной и преподавательской деятельности в ПетрГУ.

Не стало врача Вадима Кивиниеми. Более 20 лет он работал психиатром, руководил интернатурой, подготовил к самостоятельной работе десятки специалистов.



Более 50 лет посвятил Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска травматолог, заслуженный врач Карелии, доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса травматологии кафедры общей и факультетской хирургии Медицинского института Петрозаводского государственного университета Рудольф Мельцер… И он навек остался в 2023 году.

Ушла из жизни врач-хирург самой большой районной больницы Карелии, Сортавальской, Юлия Новожилова. Она была беззаветно влюблена в свою профессию. И пациенты ей доверяли.

В Кондопоге простились с известным хирургом Владимиром Савранским.

В Петрозаводске не стало педиатра Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича Светланы Леонидовны Яшковой.

Безвременно скончался Владимир Иванович Ригонен, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии Медицинского института ПетрГУ.

Большой потерей стала смерть Владимира Борисовича Михеева. Проработав в Республиканской больнице 45 лет, он прошел путь от санитара до основоположника и руководителя самой современной и высокотехнологичной специальности — эндоваскулярного лечения сердца и сосудов. Он немного не дожил до своего юбилея.

В два раза короче оказалась жизнь врача больницы скорой медицинской помощи, мамы троих детей Алены Лунькиной. Ей было всего 35 лет…

Среди тех, кто навсегда остался в 2023 году, — известные, уважаемые люди. В январе не стало почетного гражданина Петрозаводска Аллы Прокофьевой. В течение 17 лет она занимала пост директора детского дома №2. Ее деятельность отмечена званием «Заслуженный работник образования Республики Карелия» и титулом лауреата РК 2010 года.

В декабре похоронили Зою Александровну Зиновьеву. Как профессионал-геолог она изучала недра Карелии, как человек неравнодушный она возглавляла общественную организацию «Карельское диабетическое общество инвалидов».

Петрозаводск простился с Валерием Артамоновым, почетным гражданином города. Велик его послужной список: устроился на рыбокомбинат рабочим, ушел с поста главного инженера, работал в партийных органах, был заместителем председателя правления «Карелпотребсоюза», заместителем председателя в Совмине Карельской АССР, а позже руководил одним из первых карельских предприятий, занимающихся выращиванием товарной форели. В 1999 году в регионе появилось «Общество форелеводов Карелии», председателем которого стал Валерий Артамонов.

В 2023 году не стало почетной петрозаводчанки Зифы Габбасовны Юсуповой. Она долгое время возглавляла Выставочный зал Союза художников Карелии, региональный филиал Российского фонда культуры, выпускала альбомы о творчестве художников республики, помогала молодым талантам с выставками.

Большие потери в ушедшем году понесла культура Карелии. В январе скончалась актриса Русского театра драмы, Негосударственного авторского театра Ad Liberum, заслуженная артистка Карелии Елена Геннадьевна Звездина (сценический псевдоним — Болдахова). Какие бы роли ни играла актриса – характерные, комические, лирические или драматические, она всегда привносила в образ свойственную ей пламенность чувств и высокий накал страстей.

Легендой карельской рок-музыки еще при жизни называли гитариста 86-летнего Германа Фирсова. Он писал песни для рок-группы «Все», был одним из первых хеви-металлистов в России.

У музейщиков Карелии — свои горькие потери. Не стало Веры Яковлевны Глазковой, которая много лет была заведующей Музеем истории первого российского курорта «Марциальные воды», филиала Национального музея РК. Благодаря ей появились печи в доме смотрителя, прошла реставрация церкви апостола Петра с полной переборкой здания и реставрация уникального иконостаса в 1988-89 годах.

Умерла Ольга Афанасьевна Набокова, в разные годы научный сотрудник, главный хранитель, директор Музея «Кижи». Как говорят ее коллеги, без нее музей не состоялся бы в своем нынешнем виде. Она участвовала в сложнейшем процессе включения Кижского погоста в список Всемирного наследия, руководила музеем в самые тяжелые для России годы.

В декабре скончалась возглавлявшая музей-заповедник «Кижи» 14 лет Эльвира Аверьянова. При ней утвердили проект реставрации Преображенской церкви методом лифтинга, завершили работу по строительству реставрационно-производственного комплекса на острове.

Делом жизни этих женщин было сохранение наследия прошлого для будущих поколений. Такая же задача стояла и перед Владимиром Дыбиным, первым директором Центра по государственной охране объектов культурного наследия Карелии. Он посвятил сфере сохранения и возрождения памятников республики всю жизнь.

2023 год не пощадил тех, кто был у руля республики. Скончался бывший секретарь Центральной избирательной комиссии Карелии Владимир Шлыков. Он посвятил государственной службе в Карелии 19 лет, трудился в сфере образования, занимал должность секретаря ЦИК с 1995 по 1999 год, многое сделал и для становления избирательной системы в РК.

Не стало бывшего председателя республиканского Госкомитета по энергетике и регулированию тарифов (1999-2009 гг.), заслуженного энергетика РФ Юрия Ахтарина.

Ушел из жизни Борис Федорович Детчуев, многие годы он был уполномоченным Совета по делам религий при Совмине СССР по Карельской АССР, консультантом администрации главы РК по связям с религиозными организациями. При его участии к 2000 году в республике были зарегистрированы 153 религиозных объединения и 19 конфессий. Борис Федорович сумел собрать объемные архивные данные о репрессированных в Карелии, о разрушенных храмах, гонениях на церковь и верующих. Он участвовал в возрождении Александро-Невского кафедрального собора в Петрозаводске, Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, его деятельность была высоко оценена патриархом Алексием II и церковью.

Свою историю писал один из создателей поискового движения в Карелии Владимир Степура. С 14 лет он вместе с отцом занимался поиском останков погибших солдат, хоронил и ставил памятники под Лоймолой в Суоярвском районе. Владимир вместе с супругой создали в Лоймоле поисковый музей, для того чтобы помнили...

Карельский спорт потерял одного из лучших тренеров по плаванию Михаила Викторовича Устинова. Более 25 лет он был наставником детей и взрослых в плавательном бассейне ФОКа на Ключевой. Сотни мальчишек и девчонок благодаря ему научились хорошо плавать, многие добились успехов в этом виде спорта.

Не стало рекордсмена Карелии, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры Карелии Владимира Федоровича Титова. Он занимался баскетболом, волейболом, гандболом, совмещая их с легкой атлетикой, работал в педагогическом колледже, где преподавал легкую атлетику и физкультуру, был классным руководителем и членом методического совета.

Вспомним и потери СВО, среди которых есть, к сожалению, и наши...