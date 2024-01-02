02 января 2024, 15:27
Праздник на льду отменили в Суоярви из-за сильнейшего мороза
Погода вносит коррективы в праздничную программу
Аномальные морозы пришли в Карелию. Предположительно, морозы продержатся до 5 января.
Из-за холода в одном из районов Карелии пришлось отказаться от проведения праздника.
Вечером 4 января в Суоярви на хоккейном корте должна была состояться культурно-массовая программа «Новый год на льду». В администрации Суоярвского округа сообщили, что из-за прогнозируемой низкой температуры мероприятие не состоится. // фото «Петрозаводск говорит»