Праздник на льду отменили в Суоярви из-за сильнейшего мороза

Аномальные морозы пришли в Карелию. Предположительно, морозы продержатся до 5 января.

Из-за холода в одном из районов Карелии пришлось отказаться от проведения праздника.

Вечером 4 января в Суоярви на хоккейном корте должна была состояться культурно-массовая программа «Новый год на льду». В администрации Суоярвского округа сообщили, что из-за прогнозируемой низкой температуры мероприятие не состоится. // фото «Петрозаводск говорит»